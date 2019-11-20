انفراجة في أزمة الوقود بترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 09:50 صباحا
شاحنة نقل وقود في ترهونة، (أرشيفية: وال البيضاء)

أعلنت بلدية ترهونة، حدوث انفراجة في أزمة نقص الوقود، بعد توافر المحروقات بجميع مشتقاتها في المدينة.

وأشارت البلدية إلى حلحلة المشكلة بعد مساعي لجنة الأزمة المشرفة على توفير الوقود داخل البلدية لدى الحكومة الموقتة، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

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يذكر أن عددا من المدن تعاني أزمة نقص الوقود، ومنها سبها وزليتن، حيث تتكرر المشكلة بصفة منتظمة، ومعها تطفو على السطح ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود، كما ازدهرت السوق السوداء، التي يباع فيها الوقود بأسعار مرتفعة.

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