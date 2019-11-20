العثور على متفجرات داخل سوق مهجورة بسرت

قذائف ومتفجرات، (أرشيفية: الإنترنت)

عثر أهالي في سرت على لغمين جاهزين للتفجير، وقنابل يدوية مخبأة داخل سوق مهجورة، يعتقد أنها من بقايا حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش».

وقال متطوع بالهلال الأحمر، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن فريقا من الخبراء وعمليات المسح تابع للمنظمة الدنماركية لإزالة الإلغام العاملة في سرت، زار الموقع، حيث أغلقت الطرق الرئيسية المارة بالسوق، وانتشلت المتفجرات.

اقرأ أيضا: العثور على ذخائر وألغام مخبأة بإحدى المزارع في أجدابيا

وأوضح المصدر أنه سيتم التخلص من المتفجرات في موقع مخصص بعيد عن المدينة، وبعد أخذ الإذن من الجهات الأمنية. وتعاني سرت من كثرة انتشار الألغام والمخلفات الحربية، التي زرعها عناصر «داعش» في ضواحيها، خلال المواجهات التي دارت في العام 2016.