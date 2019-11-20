«داخلية الموقتة»: تخريج أكبر دفعة شرطة في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 12:24 صباحا
من حفل تخريج عناصر الشرطة في البيضاء. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة تخريج 865 عضوا جديدا بهيئة الشرطة التابعين لمديرية أمن البيضاء وعدد من فروع الإدارات العامة بالوزارة في منطقة الجبل الأخضر، واصفة تلك الدفعة بأنها «الأكبر في تاريخ مدينة البيضاء».

وحسب بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، فقد ضم الخريجين 525 عضوا بهيئة الشرطة لصالح مديرية أمن البيضاء، و 100 عضو لفرع الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية بالجبل الأخضر.

وجرى توزيع 240 عضوا جديدا بهيئة الشرطة على فروع الإدارات العامة للدوريات الصحراوية، ومباحث الجوازات، والدعم المركزي بالجبل الأخضر. وشهد حفل التخرج عروض كراديس الطلبة الخريجين وتدريباتهم على اللياقة البدنية، وفنون الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات، والتعامل مع الألغام والأجسام المفخخة، كما شهد الحفل عرضا رمزيا لآليات هيئة الشرطة أمام الضيوف وأولياء أمور الطلبة.

اقرأ أيضا: تخريج دفعتين من معهد تدريب الشرطة في بنغازي

وقال وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف إن هذا التخريج يأتي في إطار خطة وزارة الداخلية الاستراتيجية 2018 - 2020 ميلادي، مشددا على ان ذلك يأتي في إطار التدريب والتطوير المستمر للوزارة للمحافظة على استتباب الأمن ومكافحة الجريمة. واختتم الحفل بتكريم الطلبة الأوائل وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورات التي أجريت بإشراف الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية.

وفي متصف الشهر الحالي، أعلنت «داخلية الموقتة» تخريج عشرة آلاف عضو جديد بهيئة الشرطة مع نهاية العام 2019، وذلك تنفيذا للخطة الإستراتيجية للوزارة.

من حفل تخريج عناصر الشرطة في البيضاء. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)
من حفل تخريج عناصر الشرطة في البيضاء. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طبيب ترامب يوضح حقيقة مرضه بـ«القلب»
دولى
الأمم المتحدة: مؤتمر برئاسة الأردن لـ«شرق أوسط خالٍ من النووي»
عربى
رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس الفريق الطبي يكشف تفاصيل عملية فصل التوأم السيامي الليبي