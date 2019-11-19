كنة لـ«بوابة الوسط»: القوة التابعة للمنطقة الجنوبية «قوة نموذجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 10:21 مساء
آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، الفريق علي كنه. (بوابة الوسط)

أكد آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، الفريق علي كنة لـ«بوابة الوسط» أن القوة التابعة للمنطقة هي «قوة نموذجية» وموجودة في الأودية الأربعة بالجنوب «سبها ووادي الشاطئ وحوض مرزق وأوباري ووادي البوانيس».

وقال كنة إن القوة التي أصدرت بيانا، اليوم الثلاثاء، تابعة لمنطقة سبها العسكرية، وهي عبارة عن بعض الكتائب والقوة المساندة وحرس الحدود والمنشآت النفطية التابعة لمنطقة سبها العسكرية وواجبها «تأمين المنطقة بالدرجة الأولى».

وتعليقا على الوضع الراهن في البلاد، قال كنة: «نحن لسنا دعاة حرب ولا تقسيم، لنساهم في الهجوم على أي منطقة ليبية، ونحن دائما مع بعض إن كان هناك عدو خارجي، أما أن نقاتل ليبيا فهذا لا يمكن أن يحدث».

وجدد كنة تأييده توحيد المؤسسة العسكرية، موضحا أنه دعا إلى ذلك «وأعلناه منذ العام 2016 من خلال مبادرة تقضي باستضافة كل العسكريين من الشرق والغرب والجنوب في منطقة فزان، ولكن للأسف رفض هذا الاقتراح، لكن نحن جاهزون لقبول أي شيء يضمن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ولكن ليس بالمغالبة».

وأكد آمر منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أنه ليس ضد رفاقه في المؤسسة العسكرية الليبية «أبدا» وأنه تربطه بهم «علاقات طيبة»، مشيرا إلى أنه «يختلف مع كل من يأخذ قرارا خطأ أو لا يخدم مصلحة الجميع».

ودعا الفريق علي كنة المكونات الاجتماعية في الجنوب إلى «أن ينتبهوا إلى فزان وتوحيد صفوفهم وأن يتصالحوا وينسوا الخلافات والمشاكل وينتبهوا إلى مستقبل فزان الذي يعتبر هو مستقبل ليبيا».

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