إقفال منظومة الجوازات في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 08:18 مساء
مقر مصلحة الجوازات في بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية، العميد حمدي العبيدي لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم، الثلاثاء، إن منظومة الجوازات في مدينة بنغازي «تم إغلاقها دون أن يتم إخطارنا بالأسباب».

وأضاف العبيدي أنه لم يجر إخطار مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية بشأن هذا الإجراء «إلا بعد أن تم إخطار المواطنين باستئناف المنظومة التي تفاجأنا بأنها لا تعمل».

وأوضح العبيدي أن مصلحة الجوازات في طرابلس أخطرتهم بأن مدينة بنغازي «تجاوزت الحصة المخصصة لها، رغم أنه من المقرر أن تكون الحصة الإجمالية 150 مواطنا في اليوم بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع».

وأشار العبيدي إلى أن «معظم منظومات الجوازات في المنطقة الشرقية لا تعمل»، لافتا إلى أن المواطنين في شحات وسوسة يتوجهون إلى مدينة البيضاء للتصوير، كما يتوجه المواطنون في طبرق ودرنة إلى منطقة أم الرزم والأبرق للتصوير.

وذكر معاون رئيس مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية أن منظومة بنغازي تقوم بالتصوير لكل من منطقة توكرة وسلوق وقمينس والأبيار وبنغازي، بالإضافة إلى أن المرضى والمستشفيات التابعة للمنطقة الشرقية جميعها في مدينة بنغازي.

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كانت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب فرع بنغازي، أعلنت الثلاثاء 12 نوفمبر الجاري، التوقف عن العمل بعد حادث طعن أحد موظفيها.

وقالت المصلحة إنها توقفت عن العمل تضامنا مع الرائد خالد العجيلي، الذي طعنه أحد الخارجين عن القانون خلال أدائه عمله، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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