العثور على ذخائر وألغام مخبأة بإحدى المزارع في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 07:37 مساء
ذخائر عثر عليها في إحدى المزارع بأجدابيا. (الإنترنت)

عثرت وحدة التحري والقبض بجهاز الأمن الداخلي فرع أجدابيا على كميات كبيرة من الذخائر والألغام كانت مخبأة في إحدى المزارع بالمدينة.

وقال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن معلومات وردت عن وجود كميات كبيرة من الذخائر والألغام في إحدى المزارع، فجرى إعداد محضر تحر للتأكد من المعلومات الواردة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المصدر أنه بعد التأكد من صحة المعلومات جرى مداهمة المكان المحدد وعثر فيه على «138 حشوة صواريخ (SBJ إس. بى.جي)، و142 دانة (SBJ إس.بي.جي)، و(90 دانة هاون 82)، و40 لغما أرضيا نوع شنطة بلاستيكية».

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل جميع الذخائر والألغام التي عثر عليها في إحدى المزارع والتحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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