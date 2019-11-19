معيتيق يستعجل حصر النازحين ويطالب اللجنة العليا بإعداد قاعدة بيانات

اجتماع معيتيق مع اللجنة العليا لحصر النازحين. (إدارة التواصل والإعلام)

شدد نائب ريس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء، مع اللجنة العليا للنازحين على ضرورة استكمال عملية الحصر وإعداد قاعدة بيانات خاصة بهم، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وتضم اللجنة العليا للنازحين كلا من المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، ووكيل وزارة التعليم لشؤن الجامعات أيمن القماطي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس صندوق التضامن الاجتماعي استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذت لحصر النازحين وإعداد قاعدة بيانات دقيقة.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء على ضرورة العمل للانتهاء من مرحلة الحصر النهائي والدخول في المرحلة التالية حسب البرنامج المعد بالخصوص.