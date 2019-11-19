تزويد محطة جارف بمحولي كهرباء

وصول محولي كهرباء إلى محطة جارف، 19 نوفمبر 2019، (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، وصول محولي كهرباء إلى محطة «66 ك.ف جارف» (غرب مدينة سرت).

وقامت الكوادر الفنية بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط سرت، بالتعاون مع مكتب الصيانة جارف، بإنزال المحولين الجديدين داخل المحطة، حسب بيان الشركة المنشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونوه البيان بدور محطة جارف في حل جميع المشكلات في منطقة جارف وما حولها، ومساهمتها في استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة. وكانت المحطة تضررت بشكل كامل بعدما تعرضت للحرق، ما أسفر عن إتلاف وتهالك كافة المعدات الموجودة بها.