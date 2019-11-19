السراج يوجه بسرعة حل مشكلات الإمداد الطبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 03:23 مساء
لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع قيادات وزارة الصحة، 19 نوفمبر 2019، (حكومة الوفاق)

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بسرعة الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة في وزارة الصحة، لحل مشكلات الإمداد الطبي، مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في هذا المجال.

وبحث السراج مع وكيل «الصحة»، محمد هيثم، في اجتماع بمقر المجلس في طرابلس احتياجات قطاع الصحة، وكيفية توفيرها من بنود الإمداد الطبي بشكل انسيابي، حسب بيان حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتطرق اللقاء إلى سبل معالجة كافة المشكلات التي تواجه قطاع الصحة، ولا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة الدواء، والعراقيل المصاحبة لذلك.

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