منذ 4 أشهر.. أزمة نقص السيولة مستمرة في مصرف الوحدة بأوجلة

مصرف الوحدة في بنغازي (إنترنت: أرشيفية)

يعاني مصرف الوحدة فرع بلدية أوجلة منذ أربعة أشهر، انعدام توزيع السيولة على زبائنه، ما أثر على الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين داخل المدينة، الذين تأخر صرف رواتبهم.

وقال مدير المصرف فوزي الطاهوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مصرفه لم يتسلم أي مستخلصات مالية من المصرف المركزي في البيضاء منذ 25 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن عزوف وتخوف التجار ورجال الأعمال بمدينة أوجلة عن إيداع أموالهم بالمصرف راكم من أزمة السيول وزاد العبء على كاهل المواطنين.

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بدوره، أوضح أحد سكان مدينة أوجلة، ويدعى سليمان عتيبي، أن بعض الأسر عاجزة تمامًا عن توفير الاحتياجات الأساسية اليومية، منوهًا بأن السيولة غير متوفرة منذ أشهر بمصرف الوحدة بصفة خاصة، وباقي المصارف التجارية العاملة داخل المدينة بصفة عامة.

وأشار عتيبي إلى تأكيد إدارة المصرف سعيها لتوفير السيولة، وتواصلها الدائم مع «مركزي» البيضاء، مبينًا أن الإيداعات اليومية لا تكفي لسد الطلب المتزايد على السيولة.