منذ 4 أشهر.. أزمة نقص السيولة مستمرة في مصرف الوحدة بأوجلة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 03:58 مساء
مصرف الوحدة في بنغازي (إنترنت: أرشيفية)

يعاني مصرف الوحدة فرع بلدية أوجلة منذ أربعة أشهر، انعدام توزيع السيولة على زبائنه، ما أثر على الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين داخل المدينة، الذين تأخر صرف رواتبهم.

وقال مدير المصرف فوزي الطاهوري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مصرفه لم يتسلم أي مستخلصات مالية من المصرف المركزي في البيضاء منذ 25 يوليو الماضي.

وأشار إلى أن عزوف وتخوف التجار ورجال الأعمال بمدينة أوجلة عن إيداع أموالهم بالمصرف راكم من أزمة السيول وزاد العبء على كاهل المواطنين.

أقرأ أيضا مصرف الوحدة يرفع سقف المرابحة الإسلامية إلى 85 ألف دينار

بدوره، أوضح أحد سكان مدينة أوجلة، ويدعى سليمان عتيبي، أن بعض الأسر عاجزة تمامًا عن توفير الاحتياجات الأساسية اليومية، منوهًا بأن السيولة غير متوفرة منذ أشهر بمصرف الوحدة بصفة خاصة، وباقي المصارف التجارية العاملة داخل المدينة بصفة عامة.

وأشار عتيبي إلى تأكيد إدارة المصرف سعيها لتوفير السيولة، وتواصلها الدائم مع «مركزي» البيضاء، مبينًا أن الإيداعات اليومية لا تكفي لسد الطلب المتزايد على السيولة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي يذكر ترامب باستقلالية المؤسسة
اقتصاد
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة