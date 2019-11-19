مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الاشتباكات بعد سقوط قذيفة على مستودع لـ«البريقة»

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن مرافقها فورا»، بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف «عيار 14.5» بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وتسببت القذيفة في اشتعال حريق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه دون أضرار، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إلى أن الحريق كان سيمتد إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، لولا سرعة تعامل رجال الإطفاء مع الموقف.

وطالب صنع الله جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا، والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.

يذكر أن الاشتباكات تجددت في المناطق جنوب مدينة طرابلس منذ أمس الإثنين، حيث أصابت غارة جوية مصنعا للبسكويت في وادي الربيع، ما أسفر عن مقتل 7 من عماله، إضافة إلى 30 آخرون، حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.