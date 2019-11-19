مؤسسة النفط تدعو إلى وقف الاشتباكات بعد سقوط قذيفة على مستودع لـ«البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 12:40 مساء
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «الوقف الفوري للاشتباكات، والابتعاد عن مرافقها فورا»، بعد تجدد الاشتباكات جنوب مدينة طرابلس، وسقوط مقذوف «عيار 14.5» بساحة مستودع شركة البريقة بطريق المطار، على بعد مسافة لا تتعدى 50 مترا عن دوارة تعبئة الغاز.

وتسببت القذيفة في اشتعال حريق، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه دون أضرار، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ولفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مصطفى صنع الله، إلى أن الحريق كان سيمتد إلى المئات من أسطوانات الغاز الممتلئة والمجهزة للتوزيع، لولا سرعة تعامل رجال الإطفاء مع الموقف.

وطالب صنع الله جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بكل ما في وسعها لوقف الاقتتال فورا، والحفاظ على البنية التحتية وعلى المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.

يذكر أن الاشتباكات تجددت في المناطق جنوب مدينة طرابلس منذ أمس الإثنين، حيث أصابت غارة جوية مصنعا للبسكويت في وادي الربيع، ما أسفر عن مقتل 7 من عماله، إضافة إلى 30 آخرون، حسب وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة