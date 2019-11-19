الانتهاء من رصف طرق سيدي خليفة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 12:09 مساء
رصف أحد الطرق في منطقة سيدي خليفة بطرابلس، 18 نوفمبر 2019، (بلدية طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس الانتهاء من رصف طرق منطقة سيدى خليفة في العاصمة، بعد إتمام أعمال تمهيد الطريق الموازي لشارع الجمهورية خلف السوق المجمعة.

وشاركت البلدية، عبر صفحتها على موقع التواصل «فيسبوك»، صورًا لأعمال رصف الطريق وتجهيزه، ثم وضع الطبقة الإسفلتية.

ووجهت البلدية الشكر لأهالي المنطقة على تعاونهم، وحسن ضيافتهم لفريق العمل، إذ أظهرت الصور عددًا من المواطنين وهم يوزعون الطعام والمياه الغازية على العاملين.

يذكر أن بلدية طرابلس المركز تواصل خططها من أجل رصف الطرق، التي كانت بدأتها في وقت سابق من العام الجاري.

التمهيد لأعمال رصف الطريق
أهالي سيدي خليفة يقدمون أطعمة ومشروبات غاذية لعمال رصف الطرق
أهالي سيدي خليفة يقدمون أطعمة ومشروبات غاذية لعمال رصف الطرق
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