ديوان المحاسبة بالبيضاء يطلع على مشكلات الكهرباء وأسباب طرح الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 09:41 صباحا
اجتماع في ديوان المحاسبة بالبيضاء لبحث مشكلات الكهرباء، 19 نوفمبر 2019، (صفحة الديوان على فيسبوك)

بحث رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء، الدكتور عمر صالح، مع رئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، المهندس فخري المسمار، المشكلات التي تواجه قطاع الكهرباء، وأسباب عدم استيعاب الأحمال خلال فصل الشتاء، بما يؤدي إلى طرح الأحمال لساعات طويلة.

وناقش الطرفان الإجراءات التي اُتخذت لتخفيف طرح الأحمال، وحلحلة بعض المشاكل التي تواجه الإنتاج، حسب بيان الديوان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

واطلع صالح على المشكلات التي تواجه سير عمل محطتي لملودة وسوسة، داعيًا إلى العمل على معالجة المعوقات التي تواجه الشبكة العامة للكهرباء، كما طلب الموقف التنفيذي للمشاريع المتعاقد عليها.

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