تشغيل أقسام حديثي الولادة في مستشفيات طرابلس بكامل قدرتها الاستيعابية

اجتماع الطاهر عبدالعزيز سليمان، مع مديري مستشفيات العاصمة طرابلس، 18 نوفمبر 2019 ( صحة الوفاق)

اتفق مدير الشؤون الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، الطاهر عبدالعزيز سليمان، مع مديري مستشفيات العاصمة طرابلس؛ على تشغيل أقسام حديثي الولادة بكامل قدراتها الاستيعابية.

وخلص الاجتماع إلى التعاقد مع عناصر وافدة متخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال، ممن ولدوا بمجموعة من العيوب الخلقية، أو الأطفال الخُدج، أو من يعانون من عدوى أو أمراض قلبية، حسب بيان وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

كما اتفق المجتمعون على ضرورة سد العجز في تخصص أطباء الأطفال بين الأقسام من خلال إعارة العناصر بين المستشفيات، وإمداد أقسام حديثي الولادة بعدد من الحضانات بما يتوافق مع قدرتها الاستيعابية، فضلا عن التنسيق بين أقسام حديثي الولادة بالمستشفيات لتوفير حضانات شاغرة.

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وتمتلك 5 مستشفيات تعليمية وتخصصية وعامة في طرابلس، أقسام حديثي ولادة، وهي «مستشفى طرابلس الجامعي، مستشفى الهضبة العام، مستشفى الأطفال طرابلس، مستشفى الجلاء للنساء والولادة، المركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء»، إلا أن القدرة الاستيعابية لها انخفضت إلى النصف تقريبا بمستشفى طرابلس الجامعي الذي يمتلك 35 حضانة منها «18 حضانة تعمل»، وبالمركز الوطني لجراحة القلب تاجوراء الذي يمتلك ثماني حضانات، منها «أربع حضانات تعمل» بسبب نقص العناصر المتخصصة بالرعاية التمريضية للأطفال حديثي الولادة.

