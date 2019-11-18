«حرب العاصمة والمقاتلون الأجانب» في لقاء سيالة وغوتيرش بنيويورك

سيالة وغوتيرش يلتقيان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، 18 نوفمبر 2019 (خارجية الوفاق على فيسبوك)

اجتمع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اليوم الإثنين، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وبحثا «آثار المعارك على العاصمة طرابلس، ودور المقاتلين الأجانب، والتحضيرات المتعلقة بمؤتمر برلين».

وأوضح سيالة «آثار العدوان الذي تشنه قوات حفتر (القيادة العامة) على العاصمة طرابلس، وما أسفرت عنه من أضرار جسيمة من قتلى وجرحى طالت المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك الاعتداء على العاملين في المجال الطبي والإسعاف، آخرها الاعتداء الذي جرى صباح اليوم على مقر مصنع للمواد الغذائية»، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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ولفت البيان، إلى أن الاجتماع تناول «دور المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون مع حفتر، وضرورة التنبيه على الدول المعنية بهذا الأمر»، كما تطرق إلى جهود مبعوث الأمين العام غسان سلامة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى الحوار، وأنه «لا حل عسكري للصراع في ليبيا»، بالإضافة إلى «مؤتمر برلين والتحضيرات المتعلقة به التي يقوم بها المبعوث الأممي».