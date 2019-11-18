عماري زايد يشكر المعلمين: رفضوا تسييس اعتصامهم.. وليست كل مطالبهم مالية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 10:59 مساء
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: وزارة التعليم)

وجه عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، الشكر للمعلمين المعتصمين، مشيرا إلى أنهم «رفضوا تسييس الاعتصام» وقالوا إنه «اعتصام مهني متعلق بمطالب محددة».

وأضاف زايد، في حوار مع قناة «ليبيا الأحرار»، الإثنين: «المعلمون أعربوا عن استعدادهم لمشاركة الحكومة في كل ما تقوم به من إصلاحات إدارية ومالية، كما أعلنوا تعاونهم مع الوزارة في تطبيق مبدأ «الأجر مقابل العمل وليس الوظيفة»، مشددا على أنه «لم تكن كل مطالبهم مالية، شيء لابد أن يقال في حق المعتصمين، البعض يريد تشويههم». 

وعن لقاءاته مع ممثلي التنسيقيات والنقابات ومراقبي التعليم، قال إنها «لقاءات فعالة سادتها الروح الوطنية والشفافية والصراحة»، لافتا إلى أنه «جرى التأكيد على عودة الثقة بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني المبني على المصداقية والعمل المشترك».

وفيما يتعلق بـ«إيقاف مرتبات الموظفين غير العاملين»، أوضح وزير التعليم، أن المعتصمين «كانوا مؤيدين لإيقاف الموظفين غير العاملين إذا جرى مراجعة الجداول والكشوفات بشكل صحيح وبنسبة خطأ 0%»، لافتا إلى أن إلغاء قرار وزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل بإيقاف 152 ألف معلم (غير عاملين)، يرجع إلى وجود أخطاء في مراجعة الكشوف.

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