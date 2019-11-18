لجنة بـ«مواصلات الموقتة» تتفقد مشروعات مطار تمنهنت

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 10:36 مساء
لجنة مكلفة من مصلحة المطارات في زيارة تفقدية لمطار تمنهنت، 18 نوفمبر 2019 (مصلحة المطارات على فيسبوك)

زارت لجنة من مصلحة المطارات بالهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة، مطار تمنهنت، اليوم الإثنين؛ للاطلاع على المشروعات القائمة بالمطار.

وتفقدت اللجنة، التي تضم «محجوب محمد محجوب، وخميس شقلوف، وعبدالله الوحيشي»، مشروع إنشاء صالة الركاب بالمطار، حسب بيان نشرته المصلحة، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وناقش أعضاء اللجنة في اجتماع مع مدير الشؤون الإدارية والمالية عبدلله الطاهر «موضوع الصيانات العاجلة والمشاريع المزمع إنشاؤها» بحضور المهندس المشرف احمد المهدى فرحات.

وحسب البيان، فإنه من المقرر أن تستمر الزيارة عدة أيام في مطاري تمنهنت وسبها، على أن يجري إعداد تقارير مفصلة بشأنها.

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