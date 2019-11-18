إعدام مواد غذائية ومستلزمات منتهية الصلاحية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 09:25 مساء
إعدام المواد الغذائية في بني وليد. (الإنترنت)

أعدم جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، اليوم الاثنين، كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن المواد التي جرى التخلص منها صادرها الحرس البلدي خلال جولات تفتيشية لعناصره على عدد من المحلات التجارية والصيدليات داخل نطاق البلدية.

وطالب جهاز الحرس البلدي في بني وليد المواطنين والمقيمين في المدينة بضرورة الإبلاغ عن أي منتج غير صالح للاستهلاك حتى يساهم الجميع في القضاء على المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالمدينة.

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