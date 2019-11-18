إحالة رواتب شهر أكتوبر لموظفي القطاعات العامة ببني وليد للمصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 08:34 مساء
مبنى مراقبة الخدمات المالية في بني وليد. (الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد، اليوم الإثنين، الحوالات والحوافظ المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهر أكتوبر الماضي إلى المصارف.

وذكر عضو المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» أن مراقبة الخدمات المالية أنجزت الصكوك الخاصة بالقطاعات العامة في نطاق المدينة، بعد وصول الأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا إيداعها بالمصارف العاملة في المدينة.

وأوضح زبيدة أن القطاعات العامة التي جرى إيداع مرتبات موظفيها لدى المصارف هي قطاعات: الزراعة والثقافة ومراقبة الخدمات المالية ومراقبة الاقتصاد ومكتب الشؤون الاجتماعية ومراقبة الصناعة ومكتب التخطيط ومكتب السياحة.

وأضاف زبيدة أن مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد ستعمل على إحالة مرتبات الموظفين في باقي القطاعات العامة إلى المصارف بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها خلال الأيام القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي