إحالة رواتب شهر أكتوبر لموظفي القطاعات العامة ببني وليد للمصارف

مبنى مراقبة الخدمات المالية في بني وليد. (الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد، اليوم الإثنين، الحوالات والحوافظ المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهر أكتوبر الماضي إلى المصارف.

وذكر عضو المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالسلام زبيدة لـ«بوابة الوسط» أن مراقبة الخدمات المالية أنجزت الصكوك الخاصة بالقطاعات العامة في نطاق المدينة، بعد وصول الأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا إيداعها بالمصارف العاملة في المدينة.

وأوضح زبيدة أن القطاعات العامة التي جرى إيداع مرتبات موظفيها لدى المصارف هي قطاعات: الزراعة والثقافة ومراقبة الخدمات المالية ومراقبة الاقتصاد ومكتب الشؤون الاجتماعية ومراقبة الصناعة ومكتب التخطيط ومكتب السياحة.

وأضاف زبيدة أن مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد ستعمل على إحالة مرتبات الموظفين في باقي القطاعات العامة إلى المصارف بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها خلال الأيام القادمة.