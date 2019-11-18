عماري زايد: توحيد جدول المرتبات سيشمل معلمي المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 08:19 مساء
وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، إن أكثر من 95% من مرتبات موظفي الدولة الليبية تخرج من حكومة الوفاق المسئولة عن «كل القطاع العام»، مؤكدا أن «توحيد جدول المرتبات» سيشمل معلمي المنطقة الشرقية.

وعن جهود وزارة التعليم بالحكومة الموقتة لاحتواء أزمة اعتصام المعلمين، قال: «هذه جهات موازية غير شرعية لا نتعامل معها، لكن نتعامل مع موظفي الدولة والمعلمين بأنهم تابعين لحكومة الوفاق»، مشددا على أن «هذا أمر يخص حكومة الوفاق حصريا، والجدول الموحد سيشمل كل موظفي القطاع العام في الدولة الليبية».

وأضاف في حوار مع قناة «ليبيا الأحرار» الإثنين: «حكومة الوفاق غير ملزمة بأي تعديل في المرتبات من قبل الحكومة الموازية في الشرق، ولن تتعامل معه.. الوفاق ملزمة فقط بما تقوم به ووزاراتها».

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