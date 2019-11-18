عماري زايد للمعلمين: الأجر مقابل العمل وليس الوظيفة

وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد (أرشيفية: وزارة التعليم)

أكد عضو المجلس الرئاسي، وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، أن «الأجر مقابل العمل وليس مقابل الوظيفة»، معتبرا أن أي زيادة في مرتبات أو علاوات أو إضافات «ستكون لمن يستحق.. لمن يقدم الخدمة بالعمل وليس بالوظيفة».

وخاطب زايد المعلمين الراغبين في زيادة دخولهم، قائلا: «يجب أن تكون معلمًا عاملًا، ولديك جدول وتداوم في المدرسة وتقدم خدمة للطلاب.. الوظيفة لا تكفي لتقاضي المرتب»، مضيفا: «من يعمل ضمن ملاك وظيفي (حتى إن كان ضمن الاحتياط العام) هو من ستقدم له الخدمة من الوزارة فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل».

وأوضح وزير التعليم، في حوار مع قناة «ليبيا الأحرار»، الإثنين، أن «معلمين معتصمين شاركوني الرأي (الأجر مقابل العمل)، وقالوا إنهم سيتعاونون مع الوزارة في هذا الجانب»، مشددا على أنه «لم تكن كل مطالب المعتصمين مالية، شيء لابد أن يقال في حق المعتصمين، البعض يريد تشويههم».