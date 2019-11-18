الأمم المتحدة: 60 اعتداًء على مرافق الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف منذ بداية 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 07:13 مساء
المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت).

قال مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن البعثة سجلت 60 اعتداًء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين في المجال الطبي وسيارات الإسعاف في ليبيا منذ مطلع عام 2019.

وتابع سلامة، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم الإثنين، أن العنف في ليبيا كان له تأثير مدمر على الرعاية الصحية في البلاد، «لاحظنا أن الغارات الجوية الدقيقة اتخذت نمطًا واضحًا باستهدافها للمرافق الطبية التابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني».

أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الوضع في ليبيا

وشدد على أن التعمد في توجيه الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين فيها والقتل المتعمد أو إيذاء المرضى أو الجرحى «قد يشكل جرائم حرب».

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