سلامة يحذر من تزايد إشراك «المرتزقة» واتساع نطاق نيران المدفعية شمال العاصمة

المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة سابقة عن ليبيا أمام مجلس الأمن (أرشيفية: البعثة الأممية)

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة إن «خطوط المواجهة في جنوب طرابلس تتسم بوضع كثير التقلب» مشيرا إلى تزايد «إشراك المرتزقة والمقاتلين من الشركات العسكرية الخاصة».

وأضاف سلامة الذي كان يتحدث مساء اليوم أمام مجلس الأمن، أنه «من الطبيعي أن يؤدي إقحام هؤلاء المقاتلين من ذوي الخبرة إلى اشتداد حدة العنف»، منبها إلى أن «المخاطر والعواقب المباشرة للتدخل الأجنبي تتضح بشكل جلي ومتزايد».

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه البالغ «إزاء اتساع نطاق نيران المدفعية صوب شمال المدينة (طرابلس)، حيث ارتفع خلال الأيام الماضية عدد القتلى والجرحى من المدنيين، فيما تغادر العديد من الأسر المناطق التي تأثرت بالقصف. ومن شأن زيادة وتيرة القتال البري في هذه المناطق المكتظة بالسكان أن يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة».