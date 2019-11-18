السراج: تقاسم السلطة لن يحل الأزمة الليبية و«الانتخابات الحرة هي الحل»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 05:51 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج. (أرشيفية: المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، إن حل الأزمة الراهنة في ليبيا لن يكون بتقاسم السلطة، بل بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة.
وذكر السراج، في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «حل الأزمة لا يتم بتقاسم السلطة بين أي كان، بل بمنح الشعب حقه في اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة، تجرى على قاعدة دستورية سليمة».

وحول إمكانية دعوته لانتخابات دون قبول الطرف الآخر، قال السراج إن «الجميع بات يدرك أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به».

وتابع «لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي