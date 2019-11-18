سلامة: 128 ألف مدني فروا من طرابلس بسبب الحرب و270 ألفا عالقون بمناطق الاشتباكات

كشف مبعوث الأمم المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة عن ارتفاع أعداد القتلى والنازحين الليبيين بسبب الحرب في العاصمة طرابلس.

وأوضح سلامة خلال إحاطته اليوم الإثنين أمام مجلس الأمن، أن آثار النزاع لا تزال تضر بالسكان المدنيين، فقد قتل أكثر من 200 مدني، وفر أكثر من 128 ألفا فروا من ديارهم في العاصمة منذ بدء النزاع في 4 أبريل الماضي.

وأضاف سلامة أنه لا يزال هناك أكثر من 135 ألف مدني في المناطق التي تشكل الخطوط الأمامية للقتال، كما يعيش 270 ألف شخص آخرين في المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب التي مازالت مستمرة حتى الآن.