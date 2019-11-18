مجهولون يسرقون 9 كيلو مترات أسلاك كهرباء على خط العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 04:50 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وقوع حالات سرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 9 كيلو مترات، منها 4500 متر أسلاك نحاس و4500 متر أسلاك ألمونيوم، على خط العزيزية المتفرع من 30 الزجاج.

وأوضح مدير إدارة توزيع سهل الجفارة، أن الاعتداء نفذته مجموعة مجهولة خارجة على القانون يوم الجمعة الماضي، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقتي العزيزية والهيرة، وأجبر الشركة على تغذية المنطقتين بمصادر بديلة.

وكشف مدير دائرة متابعة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة، عن وقوع حالات سرقة من قبل مخربين خلال الأيام الماضية وبشكل متواصل وحتى اليوم الإثنين، شملت خط ضغط عاليا عبد الكريم من فرعية الاطارات المتغذي من 30 أشبيلية بمسافة (900 متر نحاس)، وسرقة خط ضغط عالٍ في اتجاه جامع كريم المتغذي من محطة فرعية كوبري السواني من محطة 30 السواني بمسافة (1500 متر نحاس).

انقطاع الكهرباء عن العزيزية والهيرة بسبب سرقة الأسلاك

كما تم سرقة خط الإرسال المتغذي من 30 مفرق السواني بمسافة (1100 متر نحاس).

وأوضح مدير دائرة التشغيل أن حجم السرقات داخل نطاق إدارة توزيع سهل الجفارة، زادت وتيرته خلال هذه الأيام مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي