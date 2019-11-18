إنشاء وحدة لـ«الرقابة الإدارية» ببلدية القيقب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 04:04 مساء
اجتماع رئيس جهاز الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي، مع عميد بلدية القيقب، 18 نوفمبر 2019 ( جهاز الرقابة الإدارية)

أعلن رئيس جهاز الرقابة الإدارية التابعة للحكومة الموقتة، عبدالسلام الحاسي، اليوم الإثنين، أن وحدة الرقابة الإدارية ببلدية القيقب المزمع إنشائها، سيتم ترفيعها إلى مكتب حال وصل مستوى العمل بها إلى الشكل المطلوب، وطالب البلدية بالتعاون مع المكلفين من موظفي وأعضاء الجهاز عند أداء مهامهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مع عميد بلدية القيقب وأعضاء المجلس البلدي؛ لمناقشة سير العمل بالبلدية، والاطلاع على مشكلات المواطنين ومتابعتها، وفق الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد الحاسي اهتمام جهاز الرقابة الإدارية بأن يكون العمل بجميع الفروع والمكاتب والوحدات وفق خطة عمل الجهاز.

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وكان جهاز الرقابة الإدارية أعلن أمس الأحد، عن وصول ردود الحكومة الموقتة حول تقريره السنوي لسنة 2018، واجتمعت اللجنة المشكلة لدراسة ردود الحكومة، بحضور رئيس الجهاز عبدالسلام الحاسي، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الوزارات، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات.

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