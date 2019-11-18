ارتفاع عدد المصابين جراء قصف مصنع البسكويت إلى 30 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 03:02 مساء
أحد المصابين في قصف مصنع بسكويت بوادي الربيع، 18 نوفمبر 2019، (الإنترنت)

قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن عدد المصابين في الغارة جوية التي استهدفت مصنعا للبسكويت بمنطقة وادي الربيع (جنوب شرق طرابلس) ارتفع إلى 30 شخصا.

وأضاف الهاشمي، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إن الغارة أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وخمسة أجانب من مصر والنيجر وبنغلادش، جميعهم من عمال المصنع.

وكان مصدر بمركز الطب الميداني صرح إلى «بوابة الوسط»، بوقوع ضحايا ومصابين في الحادث، إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، كاشفا أن الإصابات تتراوح بين المتوسطة والخطيرة. ولم يتسن التأكد من الجهة المنفذة الهجوم من مصدر مستقل.

كما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إيقافه أعمال البحث عن ضحايا الحادث بصفة موقتة، إذ أوضح الناطق باسم الجهاز، أسامة علي، في تصريح خاص، أن القرار جاء لـ«وجود طيران في الأجواء، وحفاظا على أرواح منتسبيه وأطقم انتشال الجثامين التابعين للجهاز»، مشيرا إلى استئناف أعماله بعد تأمين المنطقة.

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