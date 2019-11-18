سلامة يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 01:57 مساء
اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا، الأربعاء، 4 سبتمبر 2019. (البعثة الأممية)

يلقي المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك اليوم الإثنين.

وقالت الصفحة الرسمية للبعثة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إحاطة سلامة تتناول آخر التطورات في ليبيا»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اقرأ أيضا: سلامة لا يستبعد توسيع رقعة المدعوين إلى مؤتمر برلين

وينعكس الانقسام الدولي، وداخل أروقة مجلس الأمن، بالسلب على الأزمة الليبية منذ اندلاع حرب العاصمة، وفي آخر تصريحات أدلي بها المبعوث الأممي أشار إلى إجراء اجتماعات تحضيرية حاليا بينها من أجل التوافق على ستة محاور بشأن الأزمة قبل انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة.

واندلعت مواجهات مسلحة على تخوم طرابلس من الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح عشرات الآلاف، وفق منظمات دولية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي