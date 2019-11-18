سلامة يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم

اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع في ليبيا، الأربعاء، 4 سبتمبر 2019. (البعثة الأممية)

يلقي المبعوث الأممي غسان سلامة إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بنيويورك اليوم الإثنين.

وقالت الصفحة الرسمية للبعثة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إحاطة سلامة تتناول آخر التطورات في ليبيا»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

اقرأ أيضا: سلامة لا يستبعد توسيع رقعة المدعوين إلى مؤتمر برلين

وينعكس الانقسام الدولي، وداخل أروقة مجلس الأمن، بالسلب على الأزمة الليبية منذ اندلاع حرب العاصمة، وفي آخر تصريحات أدلي بها المبعوث الأممي أشار إلى إجراء اجتماعات تحضيرية حاليا بينها من أجل التوافق على ستة محاور بشأن الأزمة قبل انعقاد مؤتمر برلين حول الأزمة.

واندلعت مواجهات مسلحة على تخوم طرابلس من الرابع من أبريل الماضي، بين القوات التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، ونزوح عشرات الآلاف، وفق منظمات دولية.

