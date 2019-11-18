الأرصاد: حالة البحر قليلة الاضطراب والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 01:31 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح شمالية شرقية تتحول غدا الثلاثاء إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من رأس إجدير إلى سرت.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، أن تكون حالة البحر قليلة الاضطراب غدا مع ارتفاع الموج ليصل إلى 1.25 متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى طبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل سرت.
- الرياح شمالية شرقية إلى شــرقية، وتتحول غدا الثلاثاء، إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها ما بين 05 و15 عقدة.
- الرؤيـة جيدة، والبحر خفيف الموج، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و 1.00 متر، ودرجة حرارة سطح البحر (21-23) مْ.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الخليج.
- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وتتحول غدا الثلاثاء إلى جنوبية شرقية، وتتراوح سرعتها ما بين 05 - 15 عقدة، والبحر خفيف الموج.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة لاحتمالية ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر، وارتفاع الموج يتـراوح ما بين 0.50 و1.25 متر.
- درجة حرارة سطح البحر ما بين 22 و23 درجة مئوية.

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