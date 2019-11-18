«معا نجعلها تدوم» حملة توعية للطلاب بترشيد الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 01:19 مساء
طلاب خلال حملة توعوية. (الشركة الوطنية للكهرباء)

واصلت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، الحملة الوطنية «معا نجعلها تدوم» مع وزارة التعليم بهدف غرس ثقافة الترشيد في الأطفال والشباب لتصبح سلوكا داخل البيت الليبي.

وزارت الفرق التوعوية التابعة للشركة مدرسة التقدم بمنطقة بن عاشور (طرابلس المركز)، وألقوا محاضرات توعوية للطلاب، وجرى توزيع وسائل إيضاحية (مطويات) وأقلام حبر تحمل عبارات ترشيدية، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبدى المحاضرون ارتياحهم للحوار الإيجابي مع الطلاب، الذين أكدوا استعدادهم للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. وحسب الشركة، فقد وعد الطلاب -خلال الحوار- المحاضرين بالمساهمة في ترشيد الاستهلاك من خلال إطفاء الإنارة الزائدة على الحاجة والأجهزة غير الضرورية، ونقل هذه المعلومات الترشيدية إلى أفراد الأسرة عند عودتهم إلى بيوتهم للمحافظة على الطاقة الكهربائية.

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