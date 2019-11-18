محاولة اعتداء على مكتب «رقابة الأغذية» بجنزور

شوكولاتة صادرها مكتب الرقابة على الأعذية بجنزور في أكتوبر 2019 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الإثنين، تعرض مكتبه بجنزور لمحاولة «اعتداء واغتيال وتهديد» من مجهولين بهدف الإفراج عن كمية من الشيكولاتة تمت مصادرتها في 22 أكتوبر الماضي.

وقال المركز إن «مجموعة مارقة مأجورة تتبع أحد أصحاب النفوس الضعيفة حاولت تهديد أعضاء المكتب للإفراج عن الكمية المصادرة»، مشيرا إلى أن «تلك الكمية دخلت إلى الأسواق الليبية عن طريق التهريب»، بحسب منشور للمركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأوضح المركز أن الشوكولاتة المصادرة احتوت على لون محظور «E120»، لافتا إلى «تحرير محاضر بشأن الواقعة، وأن الجهات الضبطية تلاحق الجناة الآن». ومنذ نهاية العام 2018 يشن المركز حملات مداهمة للمواد الغذائية والأدوية التي لا تطابق المواصفات المعتمدة.