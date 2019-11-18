تراجع جماعي للعملات الدولية الرئيسية في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 11:20 صباحا

سجلت العملة الدولية الرئيسية الأكثر تداولا تراجعا جماعيا مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق 0.0032 دينار، ليسجل 1.4047 دينار مقابل 1.4079 دينار الخميس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط الجنيه الإسترليني بفارق 0.0098 دينار، مسجلا 1.8158 د‫ينار، مقابل 1.806 د‫ينار الخميس، وانخفض اليورو إلى 1.5536 دينار مقارنة بـ1.5485 دينار بفارق 0.0022.

على صعيد عملات دول الجوار، فقد حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار، في حين هبط الدينار التونسي بفارق 0.0011 ليسجل 0.4929 دينار مقابل 0.494 دينار الخميس.

أما عن العملات الخليجية، فقد تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي بفارق 0.0008، إذ سجلت العملة السعودية 0.3746 دينار مقابل 0.3754 دينار الخميس، كذلك العملة الإماراتية إلى 0.3825 مقارنة بـ0.3833 دينار الخميس.

وتراجع الإيوان الصيني بفارق 0.0002 مسجلا 0.2002 دينار مقارنة بـ0.2006 دينار الخميس، وبالفارق نفسه هبطت الليرة التركية إلى 0.2442 دينار مقابل 0.2444 دينار الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي