تراجع جماعي للعملات الدولية الرئيسية في السوق الرسمية

سجلت العملة الدولية الرئيسية الأكثر تداولا تراجعا جماعيا مقابل الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار بفارق 0.0032 دينار، ليسجل 1.4047 دينار مقابل 1.4079 دينار الخميس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط الجنيه الإسترليني بفارق 0.0098 دينار، مسجلا 1.8158 د‫ينار، مقابل 1.806 د‫ينار الخميس، وانخفض اليورو إلى 1.5536 دينار مقارنة بـ1.5485 دينار بفارق 0.0022.

على صعيد عملات دول الجوار، فقد حافظ الدينار الجزائري على مستوى 0.117 دينار، في حين هبط الدينار التونسي بفارق 0.0011 ليسجل 0.4929 دينار مقابل 0.494 دينار الخميس.

أما عن العملات الخليجية، فقد تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي بفارق 0.0008، إذ سجلت العملة السعودية 0.3746 دينار مقابل 0.3754 دينار الخميس، كذلك العملة الإماراتية إلى 0.3825 مقارنة بـ0.3833 دينار الخميس.

وتراجع الإيوان الصيني بفارق 0.0002 مسجلا 0.2002 دينار مقارنة بـ0.2006 دينار الخميس، وبالفارق نفسه هبطت الليرة التركية إلى 0.2442 دينار مقابل 0.2444 دينار الخميس.