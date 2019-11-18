«الأرصاد»: استقرار الطقس على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 10:40 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على غالبية المناطق، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية غدا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة من المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة على جميع المناطق بين 17 و29 درجة مئوية، كما ستتكاثر السحب أحيانا على مناطق الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة غدا على بعض المناطق الساحلية.

الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة اليوم على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا على بعض المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 18 و21 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالة شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و29 درجة مئوية.

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