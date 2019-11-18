ضبط سارق سيارة في مسلاتة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 نوفمبر 2019, 10:09 صباحا
ضبط سيارة مسروقة في مسلاتة، 17 نوفمبر 2019، (داخلية الوفاق)

ضبط أفراد مديرية أمن مسلاتة (شرق طرابلس) سارق سيارة أثناء محاولته الخروج من المدينة.

وكانت مديرية الأمن تلقت في وقت سابق بلاغا من أحد المواطنين بسرقة مركبته، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الأحد.

وبتفتيش المتهم، ضبط بحوزته أسلحة نارية، ومبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتهم.

تأتي هذه الضربة الأمنية بعد أخرى ناجحة، إذ تمكن مركز شرطة بناصر، التابع لمديرية أمن مسلاتة، من القبض على الجاني في جريمة قتل، الخميس الماضي.

واستطاع فريق التحري المشكل للتحقيق في القضية أن يضبط الجاني -42 عاما- الذي اعترف بقتله المجني عليه باستخدام مسدس عيار 9 مللي، واتخذت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد.

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