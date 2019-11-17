نقابة هيئة التدريس بجامعة طرابلس تعلن استمرار الإضراب رغم لقاء الوزير

اجتماع وزير تعليم الوفاق، عماري زايد مع نقابات هيئات التدريس بالتعليم العالي, 17 نوفمبر 2019 (حكومة الوفاق)

أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس، استمرار إضراب العاملين بهيئة التدريس التابعين لها، رغم اجتماعها مع وزير التعليم بحكومة الوفاق، عماري زايد اليوم الأحد.

وبحث عماري زايد مع نقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التقنية ونقابة الموظفين بالتعليم العالي، بحضور نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق، مطالب المعلمين وأسباب إضرابهم عن العمل.

وبعد تقديم المطالب للوزير ومناقشتها، تحدث الأزرق، عن ميزانية جامعة طرابلس والوضع السيئ فيها بصفة خاصة، ووضع الجامعات بشكل عام.

وطلب الأزرق من وزير التعليم زيارة الجامعة للاطلاع بنفسه على وضعها، وكذلك إزالة الاحتقان الموجود بين العاملين فيها، كما تحدث عن مشكلة إيفاد المعيدين، وقدم للوزير المذكرة المقدمة منهم.