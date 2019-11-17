انقطاع الكهرباء عن الرواجح والقره بوللي بسبب اشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إصابة خط نقل الطاقة القره بوللي 220 / القره بوللي، المشروع رقم 2، مساء اليوم الأحد، نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي الرواجح والقره بوللي المشروع وما جاورها.

ووفق بيان للشركة اليوم، تسببت الاشتباكات في فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد 2، جهد 30 كيلو فولت.

ولفتت إلى أن الخط رقم 1، تعرض لإصابة خلال المدة الماضية بسبب الاشتباكات أيضا، ولم تتمكن الفرق الفنية التابعة للشركة من الدخول لإجراء أعمال الصيانة، بسبب الأوضاع الأمنية.

وأكدت الشركة أن فرق الصيانة جاهزة لصيانة الخطوط حالما تتوفر الظروف الأمنية.