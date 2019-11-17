بلدية طبرق تبدأ رصف جزيرة المركز الطبي

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 17 نوفمبر 2019, 09:29 مساء
رصف جزيرة مركز طبرق الطبي, 17 نوفمبر 2019 (الإنترنت)

شرع مكتب المشروعات ببلدية طبرق، اليوم الأحد، في رصف جزيرة مركز طبرق الطبي، التي تعتبر مدخل المدينة من الجهة الغربية.

وقال مروان يونس بكار، الناطق الرسمي لبلدية طبرق في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن مشروع توسعة جزيرة مركز طبرق الطبي، يعتبر من المشاريع المهمة بالمدينة، إذ تم توسعة الجزيرة والطرق المؤدية إليها لتستوعب أكبر قدر من السيارات في وقت واحد بإشراف مباشر من مكتب مشروعات بلدية طبرق وتنفيذ إحدى الشركات الوطنية بالمدينة.

وأضاف بكار أن من أولويات المجلس التسييري لبلدية طبرق العناية بالبنية التحتية للمدينة، حيث تعاقدت البلدية على سبعة مشاريع مهمة بقيمة إجمالية 12 مليون دينار ليبي.
وتابع بكار أنه سيتم الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية العام الحالي.

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