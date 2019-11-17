اجتماع لجنة تشجيع العودة الطوعية للمهجرين في مصر بحضور وزير «خارجية الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 08:34 مساء
لجنة تشجيع العودة الطوعية للمهجرين في مصر, 17 نوفمبر 2019 (الحكومة الموقتة)

عقدت اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بمصر، نتيجة الحرب والأحداث التي شهدتها ليبيا، اليوم الأحد، بالقاهرة اجتماعا بحضور وزير الخارجية بالحكومة الموقتة عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد.

وفق بيان للحكومة الموقتة اليوم، انتهى الاجتماع إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوبا عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي، وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الإخصائيين الاجتماعيين؛ لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرون في مصر.

وأوضح البيان أن البرنامج يعتبر خطوة للملمة الشمل والتصالح الوطني الشامل، وتقديم الخدمات لكافة الليبيين بمصر.

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