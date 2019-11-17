مركز طبرق الطبي يرسل 16 مريضا يعانون مشاكل بقرنية العين للعلاج في مصر

مرضى العيون المسافرين إلى مصر لتلقي العلاج. (الإنترنت)

أرسل مركز طبرق الطبي 16 مريضا ممن يعانون من مشاكل في قرنية العين إلى مصر لتلقي العلاج ضمن خطة اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بالمركز.

وقال المسؤول الإعلامي بالمركز، معتز خالد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هؤلاء المرضى جرى تسفيرهم على نفقة اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي.

وأضاف خالد أن المرضى من مدن طبرق ودرنة والبيضاء وشحات وإمساعد، مشيرا إلى أن علاجهم في مصر «بدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة وإشراف رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالي».

وأكد خالد أن العمليات سيجريها هؤلاء المرضى ستكون «فى أفضل المستشفيات المتخصصة بجراحة وطب العيون في مصر»، منوها إلى أن اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بالمركز ستستمر في إرسال المرضى لإجراء مثل هذه العمليات خلال الفترات القادمة.