مركز طبرق الطبي يرسل 16 مريضا يعانون مشاكل بقرنية العين للعلاج في مصر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 17 نوفمبر 2019, 08:15 مساء
مرضى العيون المسافرين إلى مصر لتلقي العلاج. (الإنترنت)

أرسل مركز طبرق الطبي 16 مريضا ممن يعانون من مشاكل في قرنية العين إلى مصر لتلقي العلاج ضمن خطة اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بالمركز.

وقال المسؤول الإعلامي بالمركز، معتز خالد لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن هؤلاء المرضى جرى تسفيرهم على نفقة اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بمركز طبرق الطبي.

وأضاف خالد أن المرضى من مدن طبرق ودرنة والبيضاء وشحات وإمساعد، مشيرا إلى أن علاجهم في مصر «بدعم مباشر من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة وإشراف رئيس اللجنة الدكتور فرج الجالي».

وأكد خالد أن العمليات سيجريها هؤلاء المرضى ستكون «فى أفضل المستشفيات المتخصصة بجراحة وطب العيون في مصر»، منوها إلى أن اللجنة المركزية للعلاج بالداخل والخارج وتوطين العلاج بالمركز ستستمر في إرسال المرضى لإجراء مثل هذه العمليات خلال الفترات القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع دولي: 75% من المهاجرين يفضلون البقاء في ليبيا رغم صعوبة الأوضاع