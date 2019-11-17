بلدية بني وليد تشرع في تنفيذ طريق اشميخ جنوب المدينة

طريق اشميخ جنوب بني وليد الذي شرع المجلس البلدي في تنفيذ أعمال الرصف له. (الإنترنت)

باشر مكتب المشروعات بالمجلس البلدي بني وليد، اليوم الأحد، في تنفيذ أعمال التهيئة والرصف لطريق اشميخ الواقع جنوب المدينة غرب البلاد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي أن هذه الطريق ستربط مستوصف إشميخ الواقع على طريق اشميخ نسمة حتى الحي السكني الصيعان.

وذكر الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن الشركة المنفذة للمشروع تعهدت بتنفيذه في المدة التي جرى الاتفاق عليها مع مكتب المشروعات بالمجلس البلدي بني وليد.

وأضاف الساعدي أن هذه الخطوة في إطار المشاريع التي أطلقها المجلس البلدي من أجل توصيل عدد من الطرق والتقاطعات، إضافة إلى التطوير الاستراتيجي للمدينة، لتسهيل حركة المواطنين في البلدية.