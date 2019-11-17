العريبي: سنتخذ إجراءات تصعيدية إذا لم تعُد طائرة الخطوط الليبية من مطار مصراتة

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأحد 17 نوفمبر 2019, 06:10 مساء
الناطق باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي إن الحكومة عازم على «اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على مطار مصراتة لأمر إرجاع الطائرة» التابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية التي أعلن عن عدم السماح بإقلاعها بعد إجراء أعمال صيانة بالمطار.

وبحسب ما نشرته الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» فإن العريبي «أمهل القائمين على مطار مصراتة ساعات للسماح لطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية بمكتب بنغازي بالمغادرة إلى مطار بنينا بنغازي بعد انتهاء عملية الصيانة الدورية التي تمت للطائرة في مصراتة بالتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة».

وأكد العريبي «عزم الحكومة الموقتة اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال لم يستجب القائمون على المطار لأمر إرجاع الطائرة، مؤكدا الحد من حرية مطار مصراتة في إقامة رحلاته المتجهة إلى كل من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم قبل هبوطها في مطار بنينا للتفتيش وفقا للسياق المتبع والإجراءات المعمول بها».

ودعا الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصلحة المطار المدني، إلى الاضطلاع بمهامهما وتحمل مسؤوليتهما تجاه ما وصفه بـ«عملية القرصنة التي جرت على الطائرة عبر القائمين على مطار مصراتة» الذين حملهم «المسؤولية الكاملة محليا ودوليا تجاه هذا العمل غير القانوني».

ونوه الناطق باسم الحكومة الموقتة في ختام تصريحه إلى أنه «في حال عدم رجوع الطائرة لمطار بنينا خلال ساعات فإنه ستكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى سيعلن عنها في حينه».

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وقالت الخطوط الجوية الليبية إن طائرتها الـ«5ALAK» منعت من المغادرة إلى مطار بنينا في بنغازي بعد إجراء عمليات صيانة في مطار مصراتة الدولي «بدون أي سبب يذكر».

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