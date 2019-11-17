افتتاح كلية العلوم والآداب بغدامس

حفل افتتاح كلية العلوم والآداب بجامعة نالوت بغدامس، في 17 نوفمبر 2019 (بلدية غدامس)

احتفلت جامعة نالوت بغدامس، اليوم الأحد، بافتتاح كلية العلوم والآداب، أحدث كلياتها، والتي تنطلق بثلاث أقسام هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية.

وحضر الاحتفالية عميد وأعضاء المجلس البلدي بغدامس ومجلس إدارة جامعة نالوت، وأعضاء من هيئة التدريس بكلية إعداد معلمين درج، بحسب منشور للمكتب الإعلامي ببلدية غدامس على موقع التواصل الاجتماعي «قيسبوك».

ويأتي الافتتاح بعد عدة اجتماعات عقدها عميد بلدية غدامس، مع رئيس جامعة نالوت؛ لمناقشة الصعوبات والإشكاليات التي واجهت إنشاء الكلية، وكان آخرها في شهر أغسطس الماضي، حيث بُحثت الترتيبات الأخيرة لتدشينها.