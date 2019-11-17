صيانة الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية

محطة كهرباء الزاوية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، انتهاء أعمال صيانة الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وأشارت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى الدخول بها على الشبكة بكامل قدرتها الإنتاجية البالغة 140 ميجاوات.

ونوهت الشركة إلى أن أعمال الصيانة تجري استعداداً لمواجهة أحمال الذروة الشتوية القادمة وحسب البرنامج الذي تنفذه الإدارة ، بشأن صيانة بعض وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية لتكون جاهزة للعمل بكامل قدرتها الإنتاجية.

وفي الثامن من يوليو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن الانتهاء من أعمال الصيانة للوحدة الغازية السادسة، بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.