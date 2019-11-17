السراج وساسي يبحثان سبل توفير احتياجات «الشبكة الكهربائية» بجنوب طرابلس

اجتماع بين السراج وساسي في مقر المجلس الرئاسي (شركة الكهرباء على فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اليوم الأحد؛ لبحث سبل توفير احتياجات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي، إلى عدم تمكن شركة الكهرباء من الوصول إلى مخازنها الواقعة في دائرة الاشتباكات بجنوب طرابلس، كما تناول سبل العمل على توفير مخزون استراتيجي لاحتياجات الشبكة، حسب بيان للشركة نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وجاء الاجتماع استكمالا لاجتماع سابق عقد الخميس الماضي، بين السراج وساسي، في مقر المجلس الرئاسي، حث فيه السراج على «سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجه ذلك»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.