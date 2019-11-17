السراج وساسي يبحثان سبل توفير احتياجات «الشبكة الكهربائية» بجنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 03:01 مساء
اجتماع بين السراج وساسي في مقر المجلس الرئاسي (شركة الكهرباء على فيسبوك)

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اليوم الأحد؛ لبحث سبل توفير احتياجات الشبكة الكهربائية بجنوب طرابلس.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي، إلى عدم تمكن شركة الكهرباء من الوصول إلى مخازنها الواقعة في دائرة الاشتباكات بجنوب طرابلس، كما تناول سبل العمل على توفير مخزون استراتيجي لاحتياجات الشبكة، حسب بيان للشركة نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: السراج يناقش الخطة التشغيلية والمشاريع المتوقفة لشركة الكهرباء  

وجاء الاجتماع استكمالا لاجتماع سابق عقد الخميس الماضي، بين السراج وساسي، في مقر المجلس الرئاسي، حث فيه السراج على «سرعة الانتهاء من عمليات الصيانة اللازمة لوحدات التوليد المتوقفة وتذليل العقبات التي تواجه ذلك»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي