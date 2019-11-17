أسعار صرف العملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 01:42 مساء

وصلت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا بالسوق الموازية استقرارها أمام الدينار الليبي الأحد، في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.

فقد حافظت العملة الأميركية على سعر 4.02 دينار للدولار الواحد، وهو السعر نفسه الذي سجله أمس، بانخفاض 0.02 دينار عن سعره مطلع الأسبوع الماضي.

وثبت سعر صرف كل من الجنيه الإسترليني واليورو عند 5.14 دينار و4.41 دينار على التوالي، كما الحال في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، وفق صفحات «فيسبوك» معنية بالسوق.

واستقرت الليرة التركية عند سعر 0.70 دينار، وكذلك العملة التونسية عند 1.42 دينار، وهما سعرا نهاية الأسبوع الماضي.

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