الأرصاد تحذر الصيادين من رياح قوية وارتفاع الموج غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 01:43 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية الصيادين من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وتصل سرعتها، اليوم الأحد، إلى 25 عقدة.

وتوقعت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأحد، أن تكون حالة البحر قليلة الاضطراب غدا مع ارتفاع الموج ليصل إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين21 و23 درجة مئوية.
- الرياح شمالية غربية تتحول غدا إلى جنوبية غربية على ساحل زوارة وطرابلس، وتتراوح سرعتها ما بين 05 و20 عقدة وتصل إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- الرؤية جيدة، والبحر خفيف إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتـراوح بين 0.50 و 1.75 متر، ويصل غدا إلى 2.25 متر على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، بينما تكون شمالية غربية على رأس لانوف وبراني.
ـ سرعة الرياح تتراوح ما بين 05 و15 عقدة، وتصل اليوم إلى 20 عقدة على رأس لانوف.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة اليوم على ساحل الخليج وبنغازي بسبب الأتربة المثارة.
ـ البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل رأس لانوف، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر، ويصل إلى 20 عقدة على رأس لانوف.
ـ درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين 22 و23 درجة مئوية.

 

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