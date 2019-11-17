«المركزي» بالبيضاء: 4.85 مليار دينار إنفاق المرتبات حتى أكتوبر الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 12:48 مساء
محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت أرقام في تقرير صادر عن المصرف المركزي بالبيضاء، اليوم، أن الإنفاق على قيمة المرتبات في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى أربعة مليارات و851 مليون دينار، بنسبة 19% من إجمالي الإنفاق على المرتبات البالغ 24.54 مليار دينار، بينما وصلت قيمة المرتبات من «المركزي» بطرابلس إلى 19 مليارا و694 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى أن نسبة مخصصات المرتبات ارتفعت إلى 27% بعد تلقي 177 مليون دينار من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أنها «في إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد سكان الإقليم».

يذكر أن بيان المصرف المركزي بطرابلس قال إن إجمالي النفقات الفعلية على بند المرتبات وصل إلى 19 مليارا و694 مليون دينار، بفارق 300 مليون دينار عما ذكره المركزي بالبيضاء.

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