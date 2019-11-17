الأرصاد: رياح نشطة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال الغربي، وبخاصة المناطق الجبلية، لافتا إلى أن الحرارة تميل للارتفاع في المناطق الشرقية مع رياح جنوبية مثيرة للأتربة.

وتوقعت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، الأحد، احتمال سقوط أمطار خفيفة، الثلاثاء، على بعض المناطق الساحلية غربا، كما تنشط رياح مثيرة للأتربة والغبار على سهل بنغازي والخليج، اليوم.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، الثلاثاء، على بعض المناطق الساحلية.

- الرياح غربية فشمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على المناطق الساحلية، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول من مساء الغد إلى جنوبية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، وتنخفض بشكل ملحوظ على المناطق الجبلية في فترة الليل والصباح الباكر، حيث تتراوح بين 5 و8 درجات مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى إمساعد - الواحات - مرادة:

- السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر خاصة غدا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

- الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا اليوم على سهل بنغازي والخليج، ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وما بين 25 و28 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون جنوبية غربية على مناطق «سبها - مرزق - القطرون» تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

- درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية، وبين 17 و21 درجة مئوية على غدامس - الحمادة وغات، وتسجل ارتفاعا غدا.