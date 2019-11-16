رئيس البلدية ضمن 400 حالة تطعيم ضد الإنفلونزا بطبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 16 نوفمبر 2019, 07:50 مساء
رئيس بلدية طبرق يشارك في حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا, 16 نوفمبر 2019 (الإنترنت)

انطلقت بمركز باب درنة للأمومة والطفولة والطوارئ بطبرق، صباح اليوم السبت، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا.

وقال مدير المركز عدنان أمحيقن في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، إن الطعم الواقي من مرض الإنفلونزا يقدم للمواطنين في جميع المراكز الصحية بطبرق، ومنها مركز باب درنة للأمومة والطفولة، لافتا إلى أن الأعداد المبدئية للحاصلين علي التعطيمات تجاوزت صباح اليوم السبت، 400 طعم من مختلف الأعمار، «كذلك قمنا بتوزيع فرق لتقديم الأمصال وخاصة لكبار السن».

وأضاف أمحيقن، أن من ضمن الذين تحصلوا على طعم الإنفلونزا رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، وآمر منطقة طبرق العسكرية لواء هاشم بورقعة واللذين قدما لدعم الحملة.

وانطلقت اليوم السبت حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا، بإشراف إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

وتستهدف الحملة النساء الحوامل وكل من تجاوز 55 سنة ومقدمي الخدمة الصحية والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وتستمر لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم.

رئيس بلدية طبرق يشارك في حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا, 16 نوفمبر 2019 (الإنترنت)
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